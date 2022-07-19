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Tekirdağ'da alaca sansar görüldü

19.07.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da alaca sansar görüldü

Tekirdağ'da alaca sansar görüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde koruma altında olan alaca sansara rastlandı.

İlçe sakinleri, Saat Meydanı'nda bir ATM'nin alt kısmındaki boşluktan ses gelmesi üzerine yaptıkları kontrollerde daha önce görmedikleri bir hayvan türüyle karşılaştı.

Hayvanı dikkatlice yakalayan Murat Özdemir, yetkililere haber verdi.

Buradan alınan ve alaca sansar olduğu belirlenen hayvan, Muratlı Belediyesi veterineri Melis Destan'ın yaptığı sağlık kontrolünün ardından tekrar yerine bırakıldı.

ATM'nin alt kısmındaki boşluğa yuva yaptığı düşünülen sansar için esnaflar kaplarla su ve mama bırakıyor. Vatandaşlar, konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verdi.

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