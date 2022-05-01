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Tekirdağ'da aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı

01.05.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracında uyuşturucu hap ve skunk ele geçirilen taksi sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Gişeler mevkisinde E.A'nın kullandığı taksiyi durdurdu.

Dedektör köpeği Larissa'nın da kullanıldığı aramada, 4 bin 750 uyuşturucu hap, 530 gram skunk ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1350 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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