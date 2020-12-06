Tekirdağ'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde araçta sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bahçelievler Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan R.S.D'nin "fişek" olarak isimlendirilen tek kullanımlık sentetik uyuşturucuyu teslim etmesi üzerine ekipler arama yaptı.

Araçtaki aramada 121,5 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, R.S.D. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

