Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen bir kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çalıştığı binanın asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.
İsmail Aslan (43) ,Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi'nde inşaatında çalıştığı binanın üçüncü katından asansör boşluğuna düştü.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçiler tarafından düştüğü yerden çıkarılan Aslan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.