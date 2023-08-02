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Tekirdağ'da aşırı sıcakların ayçiçeğinde rekolteyi düşürmesi bekleniyor

02.08.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) Başkanı İbrahim Toruk, aşırı sıcakların ayçiçeğinde rekolteyi düşürebileceğini, gelecek yıllarda kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilmesi gerektiğini söyledi.

Toruk, Kepenekli Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'da aşırı sıcakların ayçiçeğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Trakya'da son 40 yılın en yüksek kış kuraklığının yaşandığını ifade eden Toruk, "Neredeyse şubat ayının sonuna kadar hiç yağış yağmadı, yağmadığından dolayı beklenmedik şeyler yaşıyoruz. Mart, nisan ayının yağışlı geçmesinden dolayı tarla hazırlığımızın biraz geç olması, ayçiçeğinin biraz geç ekilmesine neden oldu. Yağış olduktan sonra bizim ayçiçeğindeki beklentimiz artmıştı ancak görüyoruz ki havaların çok sıcak gitmesi ile Trakya'da çok büyük sorunumuz var." dedi.

Toruk, ayçiçeği ile ilgili Trakya'nın her ilinde yer yer bitkilerin boyunun kısa kaldığını, bazı yerlerde neredeyse biçim yapılmayacak şekilde kuraklığın belirtilerinin görüldüğünü dile getirdi.

Gelecek yıllarda da aşırı sıcaklıkların devam etmesinin beklendiğini aktaran Toruk, "Bundan sonra ekim zamanının ona göre ayarlanması gerekiyor. Tohumcular olarak kuraklığa daha dayanıklı çeşitler elde etmeye çalışıyoruz. Firmaların çalışmaları tamamen kuraklıkla ilgili. Bilimsel olarak çalışmaların yaygınlaştırılması, bu konuda çeşitlerin geliştirilmesi ve ekim deseninin ona göre ayarlanması gerekiyor. Tabi uzun çalışmalar gerektiriyor, firmaların özel sektörün ve kamunun yatırım yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 50'sinin Trakya'dan karşılandığını belirten Toruk, şunları kaydetti:

"Bu sene kaybımız çok büyük, bu sene yetkililer hemen bu işe dahil olması, çiftçiyi mağdur etmeyecek önlemler alınması gerekiyor. Türkiye genelinde ayçiçek verim ortalamamız, 270 kilolar civarında, bölgemizde de 220 kilolarda. Biz tamamen kuru şartlarda üretim yaparız. 220 kilo verim ortalamamız da bu sene neredeyse yüzde 70 gibi bir düşüş yaşayacağız. Verim düşüklüğü gerçekten büyük yara açacak, yöneticilerimizin buna destek olması gerekiyor. Biz bölgeyi gezdiğimizde Trakya'nın her bölgesine gidip çeşitleri kontrol ediyoruz ayçiçeğinde yüzde 70 bir verim düşüklüğü bekliyoruz."

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