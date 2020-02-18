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Tekirdağ’da atıksu mevzuatlarını yerine getirenlere 7 milyon elektrik desteği ödendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için, alıcı ortama deşarj eden veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere elektrik enerji giderinin yüzde 50’si olmak üzere 7 milyon 43 bin 720,99 TL ödeme yapıldı.Tekirdağ Çevre ve Şehirclik İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için, alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere atıksu arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin yüzde 50’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Tekirdağ’da atıksu mevzuatlarını yerine getirenlere 7 milyon elektrik desteği ödendi

Su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için, alıcı ortama deşarj eden veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere elektrik enerji giderinin yüzde 50’si olmak üzere 7 milyon 43 bin 720,99 TL ödeme yapıldı.
Tekirdağ Çevre ve Şehirclik İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için, alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere atıksu arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin yüzde 50’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu çerçevede; İlimizde bulunan 2 adet Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait atıksu arıtma tesisi, 9 adet Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’ne ait atıksu arıtma tesisi ve 15 adet münferit atıksu arıtma tesisi olmak üzere, bakanlığımız tarafından enerji teşviki uygulaması kapsamında; Tekirdağ İlinde yer alan 26 adet atıksu arıtma tesisine toplam; 7 milyon 43 bin 720,99 TL ödeme yapılmıştır" denildi.

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