Tekirdağ'da Avrupa'ya geçmeye çalışan 22 sığınmacı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan iki araçta Avrupa'ya gitmeye çalışan 22 sığınmacı yakalandı, iki sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrolde şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

F.Ş. idaresindeki 34 BHF 393 plakalı araçta yapılan kontrolde 4 Suriye, 3 Mısır, bir İran ve bir Afganistan uyruklu toplam 9 sığınmacı yakalandı.

Ekiplerce durdurulan M.G. yönetimindeki 34 CLG 803 plaka araçta ise 5 Mısır, 3 Suriye, 3 Afganistan ve iki Irak uyruklu toplam 13 sığınmacı yakalandı, iki bot ele geçirildi.

Sürücüler F.Ş. ve M.G. gözaltına alındı.

