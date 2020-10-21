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Tekirdağ'da Avrupa'ya gitmeye çalışan 17 sığınmacı yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da Avrupa'ya gitmeye çalışan 17 sığınmacı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir minibüste Avrupa'ya gitmeye çalışan 17 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrolde A.A'nın kullandığı 22 ABA 541 plakalı minibüs durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan kontrolde Avrupa'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen Pakistan uyruklu 17 sığınmacı yakalandı. Araçta bir de bot ele geçirildi.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü A.A. gözaltına alındı.

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