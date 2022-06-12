Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Burak Otman (32) yönetimindeki 59 RK 639 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Sürücü Otman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Otman'ın cesedi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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