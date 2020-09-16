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Tekirdağ'da "Bağ bozumu" etkinliği düzenlendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Etkinlikte 30 üzüm çeşidi katılımcıların beğenisine sunuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ üzümünün hasadına başlandı.

Hasadın başlaması dolayısıyla Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde "Bağ bozumu etkinliği" düzenlendi.

Etkinlikte 30 üzüm çeşidi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Üzüm suyu, pekmez ve şarap yapımında kullanılan üzümler hasat edildikten sonra işlenmek üzere tesislere gönderilecek.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bağcılık Araştırma Enstitüsünün güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden üzüm çeşidinin, enstitünün bağlarında bulunduğunu belirten Yıldırım, "Burada sergilenen üzümler hiçbir tezgahta bulunmayan, sadece burada bulunan çeşitlerdir. Tamamen burada bulunan mühendis arkadaşların geliştirdikleri üzümlerdir." dedi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı da bağ bozumunda çiftçilerin emeklerinin karşılığını aldığını dile getirdi.

Kiracı, bağlarda hareketliliğin yaşanmaya başladığını belirterek "Üreticilerin yıl boyunca emek verdikleri bağlarda üzümler bu dönemde toplanarak gelire dönüşür. Bu durum biz bağcılar için üzüme duyulan bir saygının neşe ve şenliğe dönüşme halidir. Bu sebeple bağ bozumu günü bağcılar için son derece değerli sayılmaktadır." diye konuştu.

Bağcılık Araştırma Enstitüsünün Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1930 yılında kurulduğunu anlatan Kiracı, şunları kaydetti:

"Enstitü, asma fidanı yetiştirmek için kuruldu. Ülke bağcılığının potansiyelini daha etkin kullanabilmesi için araştırma ve asma fidanı üretim faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Yeni üzüm çeşitleri geliştirmek gelecek nesillerimizin bize emaneti olarak gördüğümüz yerli çeşitlerimizi muhafaza etmek, üzüm üretimi ve işlenmesinde teknolojik gelişmeler sağlayarak ülkemiz bağcılığına fayda sağlamaya çalışıyoruz."

Ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri bağda üzüm kesti.

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