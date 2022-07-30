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Tekirdağ'da balkondan düşen çocuk yaralandı

30.07.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da balkondan düşen çocuk yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Y.E.A, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Güveniş Caddesi'nde bulunan apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan düştü.

Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.E.A, buradaki müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Tekirdağ Çerkezköy

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