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Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

22.11.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı.

Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kavgada, alkollü mekandaki masalar da dağıldı. Olay, gece saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde alkollü bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre; mekanda alkol alan Ş.Y. ve Ş.D. ile aynı mekanda alkol alan Y.Ç. ve S.Ç. arasında küfür nedeni ile tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Ş.D. ve Ş.Y. adlı şahıslar bıçakla yaralandı. Yaralı şahıslar araçla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kavgadan sonra Y.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, çıkan olayda mekandaki masalar da dağıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan şüpheliler ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli S.Ç. ise tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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