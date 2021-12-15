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Tekirdağ'da bin 270 litre sahte içki ele geçirildi

15.12.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bin 270 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 270 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde polis ekiplerince bin 270 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi amacıyla iki ilçede bazı iş yerleri ve adreslerde arama yaptı.

Bir iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlendi. Burada ve diğer adreslerde, bin 270 litre ve 59 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirildi.

Ekipler 3 şüpheli hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yaptı.

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Tekirdağ sahte içki

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