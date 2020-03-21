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Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçları ücretsiz dezenfeksiyonla temizliyor.

Çorlu-İstanbul yolundaki akaryakıt istasyonu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, istasyona gelen araçları ücretsiz dezenfekte etme kararı aldı.

İstasyonun Genel Koordinatörü Erman Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel kıyafet giyen 5 kişilik ekibin, araçların içini ve dışını ücretsiz dezenfekte ettiğini söyledi.

Vatandaşların bu kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ayhan, "Hedefimiz 10 bin aracı dezenfekte etmek. Bunu ticari amaçla yapmıyoruz. Amacımız insan sağlığına, topluma faydalı olmak." dedi.

Sürücüler ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

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Araç Çorlu dezenfekte İstasyon Tekirdağ

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