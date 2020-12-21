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Tekirdağ'da bir evde kumar oynayan 25 kişiye para cezası

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.12.2020 18:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da bir evde kumar oynayan 25 kişiye para cezası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde kumar oynayan 25 kişiye para cezası uygulandı.

Malkara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Camiatik Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese baskın düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına uymamanın yanı sıra kumar oynamaktan 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira ceza verildi.

Kumar oynamak için yer temin ettiği iddia edilen bir kişiye de 10 bin lira ceza uygulandı.

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