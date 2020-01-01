YURTHABER
  4. Tekirdağ'da bir fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bir fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da bir fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şarap fabrikasında mükerrer ve sahte bandrol kullanıldığı, kaçak üretilen şarapların bandrolsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu fabrikada yaptığı kontrollerde yaklaşık 355 ton kaçak şarap ve mükerrer 82 bin 300 kapüşon ele geçirdi.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla fabrika mühürlendi, kaçak içkilere el konuldu.

Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor
Köy okuluna tam notKöy okuluna tam not
Emniyet kuş uçurmadıEmniyet kuş uçurmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fabrika Jandarma Kaçak Içki şarap Şarköy Tekirdağ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi

Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi

Yeni yılı görev başında karşılıyorlar

Yeni yılı görev başında karşılıyorlar

Nazilli’de asırlık çınarlar yeni yıla protokolle girdi

Nazilli’de asırlık çınarlar yeni yıla protokolle girdi

Kilis’te 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Kilis’te 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:56
Sabah
08:28
Öğle
13:18
İkindi
15:38
Akşam
17:58
Yatsı
19:25

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Büyük Eczanesi
Cerkezkoy
Nuray Eczanesi
Corlu
Alkan Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Doğuş Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Melike Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TRAKYAKA Yönetimi Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı

TRAKYAKA Yönetimi Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı

Bakan Varank Tekirdağ'da gece yarısı fabrikaları ziyaret etti

Bakan Varank Tekirdağ'da gece yarısı fabrikaları ziyaret etti

Kayıp kişinin cesedi bağ evinde bulundu

Kayıp kişinin cesedi bağ evinde bulundu

Tekirdağ’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.