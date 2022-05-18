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Tekirdağ'da bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı

18.05.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kar Aslanı" adı verilen araç, Tekirdağ'da düzenlenen fuarda tanıtıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesinde faaliyet gösteren bir firma elektrikle çalışan ve "Kar Aslanı" adı verilen kurtarma aracı tasarladı.

Joyce Teknoloji firmasının tasarladığı karda gidebilen araç, Çorlu ilçesinde açılan Doğada Yaşam Fuarı'nda tanıtıldı.

Firmanın yetkilisi Eren Efe Erkan, AA muhabirine, tekerlekleri birbirinden bağımsız hareket edebilen ve 8X8 özelliğe sahip aracın, zorlu ve engebeli arazi şartlarında, suda, karda ve özellikle de elektrikle çalıştığı için sessiz ortam gerektiren çığ düşme riski taşıyan bölgelerde kullanılabildiği söyledi.

Bu aracı dünyada 4 ülkenin ürettiğini anlatan Erkan, "Aracın kabuğunu, kendi motor ve yazılım teknolojimiz ile birleştirerek Çerkezköy'deki fabrikamızda 3 ayda tamamladık ve teknolojisi ile üretim bandını devletimizin taktirine sunduk." dedi.

Erkan, aracın zorlu bölge koşullarda hasta ya da yaralı kurtarmada kullanılabileceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Aracımız sessiz motor teknolojisi ile çığ tehlikesi olan bölgelerde kurtarma operasyonlarında görev alabilir. Yazılımını yaptık insanlı ve insansız şekilde kullanabiliyoruz. Çok amaçlı bir kurtarma aracı tasarladık. Üzerine ay yıldızımızı koyduğumuz bir motorumuz var. Bunlar lastiklere monte edilip, lastikleri aynı anda çevirebiliyor. Aynı zamanda içindeki güç mekanizmasına da koyabiliyoruz. Bir de her zaman şunu söylerler, su ve elektrik düşmandır. Biz ilk defa suda çalışabilen bir elektrikli motor geliştirdik."

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