YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı

Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı

13.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı

Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eşinin silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki yedi katlı binanın ikinci katında yaşayan E.K. henüz belirlenemeyen nedenle eşi A.K'ye ateş etti.

Başından yaralanan kadın, balkondan alt katın terasına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düşme nedeniyle belinden de yaralanan kadın ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda kullanılan silahı ele geçiren jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Tekirdağ'da buluştuCHP'li büyükşehir belediye başkanları Tekirdağ'da buluştu
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar:Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar:
Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındıAntalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Tekirdağ silah kadın

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:10
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:19
Yatsı
21:51
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.