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Tekirdağ'da bir kişi nüfus müdürlüğünde tartıştığı memuru darbetti

25.01.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir kişi nüfus müdürlüğünde tartıştığı memuru darbetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişinin nüfus müdürlüğünde tartıştığı memuru darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Çerkezköy Nüfus Müdürlüğüne gelen E.C, bir işleminde aksaklık yaşandığı gerekçesiyle görevli kadın memurla tartıştı.

Tartışma seslerini duyması üzerine odaya memur C.K geldi.

Şüpheli E.C, önce C.K'yı elleriyle itti ardından yaşanan kavgada görevli memurun burnuna başıyla vurdu.

Diğer memurların haber vermesiyle olay yerine gelen polis, E.C'yi gözaltına aldı.

Çerkezköy Devlet Hastanesinde darp raporu alan C.K. darp, hakaret ve tehdit suçlamasıyla E.C'den şikayetçi oldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay nüfus müdürlüğünün güvenlik kamerasına yansıdı.

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