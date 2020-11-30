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Tekirdağ'da bir kişi otomobilde silahla öldürüldü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.11.2020 17:56 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi otomobilin içinde silahla öldürülmüş bulundu.

Altınova Mahallesi'nde bir kişinin otomobilin içinde hareketsiz olduğunu görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, N.K'nin (38) silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Polis, yaptığı çalışma sonucu N.K'yi öldürüp kaçan kişinin N.T. (35) olduğunu belirledi.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki iş yerinde yakalanan N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının ifadesinde, N.K'yi borcu olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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