Tekirdağ'da bir kişiye tehditle hesabından para çektiren 3 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişiyi tehdit edip hesabından para çektirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede yaşayan V.V'nin 3 kişi tarafından tehdit edilip alıkonulduğu ve hesabından zorla para çektirildiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu B.G, Z.K. ve V.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz