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Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi kuraklığa bağlı düştü

13.01.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi, yaşanan kuraklık, yağış miktarının düşmesi yanında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle büyük oranda azaldı.

Bıyıkali, Osmanlı ve Banarlı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Önbey, AA muhabirine tarımsal sulama ihtiyacının da karşılandığı gölette su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü söyledi.

Kar yağışı ve yağmurların ardından su seviyenin yükselmesini beklediklerini ifade eden Önbey "Bu sene yağmur çok az olduğu için sular iyice çekildi. Kış mevsimindeyiz ama kar yağışı da olmadı. Kar yağışı bölgemiz ve çiftçiler için çok önemli. Yağmur, kar olmazsa göletteki su önemli oranda çekilecek. İnşallah güzel yağmur olur da yine gölet eski sevilere gelir." diye konuştu.

Gölde olta balıkçılığı yapan Mehmet Garip, daha önce suyun bu kadar çekildiğini görmediklerini ifade etti.

Yağış olmadığı için su seviyesinin her geçen gün düştüğünü belirten Garip, "Yazın bunun 10 misli su vardı. Şu anda neredeyse su yok gibi bir şey. Haftada bir kere buraya geliyoruz, her geldiğimizde su yarım metre aşağı iniyor." bilgisini verdi.

Olta balıkçısı Şaban Özgür ise su seviyesinin azalmasının balıkçılığı da etkilediğini dile getirdi.

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