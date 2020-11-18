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Tekirdağ’da bulunan termal suyun sondajı için protokol imzalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.11.2020 17:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan termal suyun sondajı için Kapaklı Belediyesi ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem’i ziyaret ederek, Kapaklı’da daha önce bulunan termal su ile ilgili görüştü.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan termal suyun sondajı için Kapaklı Belediyesi ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem’i ziyaret ederek, Kapaklı’da daha önce bulunan termal su ile ilgili görüştü. Karşılıklı görüşmelerin ardından termal suyun çıkarılması için hazırlanan protokol imzalandı. İmzalanan protokolün ardından açıklamada bulunan Çetin, "İlçemiz, bölgemiz, ülkemiz için hayırlı bir adıma vesile olacağız. Bugün yapacağımız protokolle önümüzdeki ay itibarı ile MTA kuyu çalışmalarına başlayacak. İnşallah Allah tamamına erdirir. İnşallah kaliteli, debisi yüksek, sıcaklığı yüksek bir suya erişiriz. İlçemize hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli bir katkıyı kazandırmış oluruz. Termal su Kapaklımıza değer katacak, kentimiz ve bölgemizin turizm değeri artacak. MTA Genel Müdürümüz sayın Cengiz Erdem beyefendiye gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyorum. Termal su, Kapaklımız için inşallah hayırlara vesile olur" dedi.

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