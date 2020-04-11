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Tekirdağ’da cadde ve sokaklar bomboş kaldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.04.2020 12:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekilince, en işlek cadde ve sokaklar bile bomboş kaldı.İçişleri Bakanlığı korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dün 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekilince, en işlek cadde ve sokaklar bile bomboş kaldı.
İçişleri Bakanlığı korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dün 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Gece 24.00’da başlayan yasak dolayısıyla vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçirecek. Yasağa uyan vatandaşlar ise evlerine çekilince, şehirler bomboş kaldı. En işlek cadde ve sokakların bile boş kalması ıssız bir kent manzarası ortaya çıkardı.
Kolluk kuvvetleri ise yasağın sağlıklı uygulanabilmesi için kent içinde devriyelerini sıklaştırdı.

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