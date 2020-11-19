Tekirdağ’da çalınan kamyon İstanbul’da bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde çalınan kamyon İstanbul’da plakasız ve dorsesiz halde bulundu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kamyon çalındığı ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda bahse konu kamyon İstanbul’un Esenyurt ilçesinde plaka ve dorsesiz halde bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince olayın aydınlatılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların V.K. ve A.Ö. isimli şahıslar olduğu, benzer suçlardan suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar İstanbul’un Avcılar ilçesinde yakalanarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

