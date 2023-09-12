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Tekirdağ'da "çekçekçiler" kayıt altına alınıyor

12.09.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayıt altına alınarak plaka verilen "çekçekler", çöplerin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayacak.

Tekirdağ'da "çekçekçiler" kayıt altına alınıyor

Çerkezköy Belediyesince hayata geçirilen uygulama kapsamında katı atık toplayıcılarına belli renkte araçlar, plaka numaraları, kimlik belgeleri ve yelek verildi.

Toplanan atıkların geri dönüşüm merkezlerinde ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AA muhabirine, belediye meclisi olarak atık toplayıcılarını kontrol altına alacak bir dizi düzenleme yaptıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022 yılında atık toplayıcılarıyla ilgili yayımladığı genelgeyi hatırlatan Akay, şöyle konuştu:

"Ekmeğinin peşinde olan bu arkadaşlarımızı büyük ölçüde kontrol altına almak, yaptıkları işi düzen altına almak, getirdikleri geri dönüşümleri, yine hangi kiloda ne ürünler getirdiklerini yine bakanlığın sistemine işleyerek, hem imajları açısından sosyal açıdan da yine koruyup kollayacak bir düzen altına alacak ve yaşanacak olumsuzlukları ve güvenlik sorunlarını bertaraf edecek projeyle Çerkezköy'deki bu manzarayı düzeltmek adına bir adım attık. İlk adımımız başarılı oldu."

Tüm atık toplayıcılara ulaşmak istediklerini anlatan Akay, bu işi yapanlara daha iyi çalışma imkanı sunmak istediklerini kaydetti.

Uygulama sayesinde ilerleyen süreçte hangi mahalleden ne kadar atık toplandığını da tespit edeceklerini vurgulayan Akay, atıkların günlük olarak kayıt altına alınacağını söyledi.

Uygulama kapsamında 16 atık toplayıcısına belediyenin ismi ve logosu bulunan bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartı, plaka ve yelek verdiklerini aktaran Akay, tüm çekçeklerin aynı renkte olacağını belirtti.

Akay, katı atık toplayıcılarının gün sonunda topladıkları çöplerin Çerkezköy'de geri dönüşüm merkezine gönderilerek tekrar ekonomiye kazandırılacağını sözlerine ekledi.

"UYGULAMA İYİ OLDU BİZ DE EKMEĞİMİZİ ÇIKARTABİLİYORUZ"

İlçede 35 yıldır geçimini atık toplayarak sağlayan 61 yaşındaki Mehmet Şen, uygulama sayesinde insanların kendilerine olan bakış açılarının değiştiğini ifade etti.

Günde yaklaşık 5 kilometre yürüdüğünü ve atık toplamaya çalıştığını aktaran Şen, "Çöp toplayarak geçimimi sağlıyorum. 35 yaşımda bu işe başladım. Bulabildiğim kadar 50-100 kilogram ne bulursam topluyorum. Uygulama iyi oldu, biz de ekmeğimizi çıkartabiliyoruz. İnsanlar daha yumuşak bakıyor. Bugün gittim kahvede oturdum, burada oturanlar razı yani." ifadelerini kullandı.

15 yıldır atık toplayan 56 yaşındaki Zeki Sevgili de günde 80 kilograma kadar atık topladığını belirtti.

Sevgili, kart sahibi olamayan kişilerin zabıta tarafından denetlendiğini ve bu işi yapacak kişilerin başvurularını yapması gerektiğini dile getirdi.

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