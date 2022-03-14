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Tekirdağ'da cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

14.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cep telefonu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunun bıçak zoruyla gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu şüphelinin C.A. olduğunu tespit etti.

Gasp zanlısı ilçe merkezinde yakalandı, gasbedilen telefon sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen C.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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