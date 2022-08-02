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Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

02.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden H.T, V.K. ve S.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çerkezköy ilçesinde, 1 Ağustos'ta gece bir eğlence merkezinde tartışan iki grup arasında çıkan kavgada, F.B. silahla yaralanmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Tekirdağ silahlı kavga

Tekirdağ Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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