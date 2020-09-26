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Tekirdağ'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 26.09.2020 20:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Malkara'dan Süleymanpaşa ilçesi istikametine giden Aykut Uysal yönetimindeki 39 AAS 725 plakalı cip, Hereke Mahallesi'ndeki kavşakta, Kaan Üzüm'ün kullandığı 34 LB 5814 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Üzüm ve yanındaki Ramazan Şentürk ile cipte yolcu olarak bulunan Halil Meriç yaralandı.

Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Üzüm'ün buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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