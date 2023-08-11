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Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 1 kişi yakalandı

11.08.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da TEM ekiplerince düzenlenen DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarda; Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama emri çıkarılan Kırgızistan vatandaşı S.Y. isimli şahıs tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda şahıs, Muratlı ilçesinde yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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