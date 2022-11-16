YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da deniz kıyısında karaca yavrusu görüntülendi

Tekirdağ'da deniz kıyısında karaca yavrusu görüntülendi

16.11.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde deniz kıyısında gezen karaca yavrusu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çamlıköy Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan Alper Akgül, deniz kıyısında gezen karaca yavrusu gördü.

Akgül, sahilde koşan karaca yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayıtta, karacanın bir süre deniz kıyısında koştuktan sonra ormanlık alana gittiği görülüyor.

Alper Akgül, AA muhabirine, bölgede nadiren görülen karacaya rastladığında çok şaşırdığını söyledi.

Karacanın ilk başta kendisini fark etmediğini anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"İlk gördüğümde heyecanlandım. Neredeyse bir dakikadan fazla sahilde dolaştı. Uzaktan nadir de olsa görüyorduk. Hemen kaçıp gidiyordu. Bana bu kadar yakın olacağını tahmin etmedim. Kendimi o an şanslı hissettim. Ben de bu güzel hayvanlara her zaman bu kadar yakın olamadığımız için cep telefonuyla kayda aldım. Milli park yetkilileriyle görüştüm, geçen yılın yavrusu olabileceğini söylediler. Benim için heyecan verici bir andı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamyonet şoförüne ‘neden kaçtın’ diyerek tokat attıKamyonet şoförüne ‘neden kaçtın’ diyerek tokat attı
Aydın’da 22 bin dekar araziye can suyu olacakAydın’da 22 bin dekar araziye can suyu olacak
Bafra Ovası'nda kırmızı lahana hasadı başladıBafra Ovası'nda kırmızı lahana hasadı başladı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ karaca tabiat parkı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 18 Kasım Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:53
Öğle
13:00
İkindi
15:33
Akşam
17:57
Yatsı
19:20
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.