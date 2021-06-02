Tekirdağ'da deniz salyası açıklarda ve deniz dibinde etkisini sürdürüyor

Salya nedeniyle 2 aydır küçük tekne balıkçılarının ağla avcılık yapamadığını anlatan Pehlivanoğlu, "Salya azalır diye beklerken daha çok artmaya başladı. Rüzgarın esmesiyle şimdilik salya açığa gitti ve dibe çöktü. Bu, salyanın bittiği anlamına gelmesin. İnşallah yetkililerin gerekli çalışmalara başlamasıyla salya azalır diye ümit ediyoruz." dedi.

"Rüzgar esince salya şimdilik kıyılardan gitti ama denizin dibinde hala var. Denize çıkıldığı zaman örümcek ağı gibi görünüyor zaten. İnşallah bir an önce bitmesini bekliyoruz. Arada ağ atmayı denesek de geri almakta zorlanıyoruz. Kıyıda ağ tamiri yapıyoruz. Arada çapariye çıkıp ekmek paramızı çıkartmaya çalışıyoruz. Salyanın bittiği, balıkçının güzel avcılık yaptığı günlerin gelmesini bekliyoruz."

