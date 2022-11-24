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Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

24.11.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Dün hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da bugün denize açılacak.

Balıkçı İdris Şeremet, AA muhabirine, dün denizde çok sert rüzgar olduğunu söyledi.

Bugün nasipleri aramak için yeniden denize açılacaklarını belirten Şeremet, "Dün geceden sonra hava sakinleşti. Bugün denize açılacağız. İnşallah balıkçılar kıyıya boş dönmez. Hamsi Marmara'da az da olsa çıkmaya başladı. Karides çıkıyor, küçük tekne balıkçıları onun avcılığına devam ediyor. Bunun yanında çinekop ve lüfer de olur diye ümit ediyoruz." dedi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte bugün öğleden sonra ve yarın yağış bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz Lodos

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
08:00
Öğle
13:01
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:17
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

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