Tekirdağ’da denize giren çocuk boğuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi'nde ailesiyle denize giren Hüsamettin Aydoğan (16) bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı.

Aydoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Aydoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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