Tekirdağ'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda, Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi öncülüğünde kentteki 8 STK'ye üye kadınlar stant açtı.

Kermeste yöresel ürünler ve yiyecek içecek satan kadınlar, elde edilen geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a aktaracak.

KADEM İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, AA muhabirine, millet olarak herkesin depremzedeler için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kentteki STK'ler olarak depremzedelerin yanında olduklarını göstermek istediklerini belirten Şahin, şunları aktardı:

"Biz elimizden geldiğince depremzede kardeşlerimize maddi destek olmaya çalışıyoruz. Kermesimiz sabah başladı ve 19.00'a kadar devam edecek. STK üyesi kadınlar evlerinde yaptıkları ürünleri buraya getirdi. Satıştan elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak. Şehrimize gelen depremzedelere de desteklerimiz sürüyor. Onların acılarına ortak olmak için ziyaret edip onları dinlemeye devam ediyoruz."

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan da tek yürek olarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Depremzedelere desteğe devam edeceklerini belirten Çalışkan, "STK'ler olarak bir araya geldik. Herkes evinde yaptığı ürünleri getirdi. Burada gözleme açan kadınlarımız da var. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diyen güzel insanlar var. Bizlere her zaman destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Memleketimiz böyle günlerde birlik oldu ve inşallah bu günler de geçecek." diye konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Melek Karakaş ise Tekirdağ'da STK'lerin el ele vererek depremzedelere ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştığını anlattı.

