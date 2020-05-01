YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da derneğin lokalinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'da derneğin lokalinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.05.2020 18:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da derneğin lokalinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir derneğin lokalinde gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Reşadiye Mahallesi Ahmet Çelekoğlu Sokak'ta faaliyet gösteren bir derneğe ait lokale, gece yarısı gelen 3 kişiden biri, camı açıp içeriye girdi.

Şüpheli, duvarda asılı LCD televizyonu yerinden söküp dışarıda bekleyen 2 kişiye verdi.

Televizyonu çalan 3 şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık, lokalin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen lokalin işletmecisi, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karavanla dünya turuna korona molası Karavanla dünya turuna korona molası
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Anahtar Kelimeler:
Çorlu Güvenlik Kamerası Hırsızlık lokal Tekirdağ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Bankalara çalışma saati sitemi

Bankalara çalışma saati sitemi

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:22
Sabah
06:01
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:13
Yatsı
21:45

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Gözde Eczanesi
Corlu
Çakar Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Esen Eczanesi
Kapakli
Yurdakul Eczanesi
Malkara
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Nevra Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Ergene Nehri'nde Boğularak Ölen Bahadır Sarı'nın Cenazesi Giresun'a Gönderildi

Ergene Nehri'nde Boğularak Ölen Bahadır Sarı'nın Cenazesi Giresun'a Gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.