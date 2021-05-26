YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da devam eden deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor

Tekirdağ'da devam eden deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor

26.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da devam eden deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor

1/

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyasının (müsilaj) 4 aydır devam etmesi nedeniyle balıklar yüksek fiyattan satılıyor.

Salya nedeniyle küçük tekne balıkçıları yeteri kadar avlanamıyor. Levrek, çupra ve somon tezgahlarda 60 liradan satılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyası nedeniyle büyük teknelerin ardından küçük tekne balıkçılarının da avlanmakta zorlandığını söyledi.

Av olmayınca tezgahlardaki balık fiyatlarının da düşmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sene deniz salyası balıkçıları mağdur etti. Tekirdağ'da yer yer kıyılarda ve açıklarda deniz salyası hala var. Bitecek gibi de durmuyor. Balıkçıların denize açılıp kıyıya balıkla dönecekleri günleri bekliyoruz. İnşallah balık olur da hem balıkçı sevinir hem de vatandaşlar uygun fiyata balık yer." dedi.

Balıkçı Ömer Marangoz da balığın az olmasının fiyatları artırdığına işaret etti.

Marangoz, "Bugünlerde daha çok çupra, levrek tercih ediliyor. Çupra, levrek de olmasa balıkçının hali kötü. Bize fiyatlar normal geliyor ama vatandaşa pahalı geliyor. Çünkü balıkçının masrafı fazla. İnşallah balık olur avcılık olur da herkesin yüzü güler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim
Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulunduMeyer-Landrut ve Kaymakcı, Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulundu
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:37
Öğle
13:12
İkindi
17:10
Akşam
20:38
Yatsı
22:22

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Cango Eczanesi
Suleymanpasa
Güneş Eczanesi
Suleymanpasa
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Turgutlugil Eczanesi
Suleymanpasa
Emin Eczanesi
Kapakli
Kızılpınar Eczanesi
Cerkezkoy
Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.