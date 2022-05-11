Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.

İ.S. idaresindeki 68 KV 935 plakalı otomobil, Türkgücü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İ.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



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