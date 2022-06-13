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Tekirdağ'da düğünde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

13.06.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da düğünde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir düğünde bıçakla 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Bağlık Mahallesi'nde sokak arasındaki bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. ile E.A. bıçakla yaralandı. Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın faili olduğu iddia edilen ve bölgeden kaçan O.B. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ Çerkezköy

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