Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Çerkezköy ilçesine uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Şüpheli otomobili takibe alan polis, ilçe girişinde sürücüye "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan otomobil, polisin takibi esnasında başka bir araca çarptı.

Polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan otomobildeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T.A. ile K.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheli H.B serbest bırakıldı.



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