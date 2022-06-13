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Tekirdağ'da düzenlenen kiraz festivali kente 2 milyondan fazla turist çekti

13.06.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: - "Festival süresince Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Macaristan'dan pek çok yabancı ve civar illerden yerli turist geldi"

Tekirdağ'da düzenlenen kiraz festivali kente 2 milyondan fazla turist çekti

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin yerli, yabancı yaklaşık 2 milyon kişiyi ağırladığını söyledi.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festival kapsamında yapılan "Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri", Macar Prensi Ferenc Rakoczi adına "Rakoczi Kupası Yelken Yarışları" ve "En İyi Kiraz Yarışması"nın yanı sıra konserlerle dolu dolu bir program gerçekleştiğini belirten Yüksel, "Festival süresince Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Macaristan'dan pek çok yabancı ve civar illerden yerli turist geldi. 2 milyonu aşkın misafir ağırladık. Şehrimiz için büyük bir organizasyon, çok önemli bir çalışmaydı." dedi.

Festivalin, kentin hem ekonomisi hem de tanıtımı için çok önemli katkıları olduğunu vurgulayan Yüksel, festivalin sahiplenilmesinin de çok anlamlı olduğunun altını çizdi.

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