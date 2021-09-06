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Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

06.09.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ergene ilçesinden Saray ilçesi istikametine giden Onur Ş. (30) idaresindeki 59 ABG 964 plakalı otomobil, Çukuryurt Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Tekirdağ

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