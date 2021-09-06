Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ergene ilçesinden Saray ilçesi istikametine giden Onur Ş. (30) idaresindeki 59 ABG 964 plakalı otomobil, Çukuryurt Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz