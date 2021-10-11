Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesinin çevre temizliğine dikkati çekmek için hazırladığı ve sosyal medyadan yayınladığı esprili videolar ilgi görüyor.

Belediye "Süleymanpaşa Belediyesi evimiz, birlikte temiz tutalım" sloganıyla "Temiz çevre harekatı" isimli kısa filmler hazırlattı.

Sosyal medyadaki komik paylaşımlarıyla bilinen "Babanın oğlu Kemal" lakaplı Kemal Dülger'in başrolünde oynadığı, belediye çalışanlarının da rol aldığı seri kısa filmler ilgi gördü.

Yayınlanan serinin yeni bölümünde zabıta amiri rolündeki Dülger ve arkadaşlarının, Trakya lehçesiyle çevreyi kirletenlere karşı mücadeleleri anlatıldı.

Senaryo gereği "Zabıta Özel Harekatı" simgeleyen "ZÖH" yazılı bandanayı alnına bağlayan Dülger, yazı tahtası önünde zabıta ekiplerine tatktik veriyor ve "Süleymanpaşa'mızın kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek kaçak hafriyat dökenlerle mücadele ediyor.



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