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Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

12.05.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden televizyon, profesyonel kamera ve elektronik cihazlar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu hırsızlıkları B.S. ve K.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılar ilçe merkezinde gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların evden hırsızlık yaptıktan sonra bölgeden uzaklaşması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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