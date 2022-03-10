Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin demir kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Aldırmaz (53), 59 NC 486 plakalı otomobiliyle Yeni Mahalle'deki evinin önüne geldiği sırada kullandığı araç, demir kapıya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Kazanın otomobilin freninin boşalması sonucu meydana geldiği iddia edildi.



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