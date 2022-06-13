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Tekirdağ'da evlerinde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

13.06.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da evlerinde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirdi.

Evde bulunan A.Ö. ve T.D. gözaltına alındı. A.Ö'nün kasten öldürme suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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