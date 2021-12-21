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Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

21.12.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan kadın işçi hayatını kaybetti.

Beyazköy Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Asiye Önal (52), fabrika içerisinde manevra yapan forkliftin altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önal, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Asiye Önal'ın evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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