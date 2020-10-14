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Tekirdağ'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.10.2020 14:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şarköy ilçesinden kent merkezine gelen bir otomobilde FETÖ üyesi şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde durdurdukları araçtaki A.T, Ü.K, R.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. A.T, Ü.K, ve R.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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