Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinden takı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir gümüşçüden yaklaşık 150 bin liralık takı çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan N.İ. (17) ve Y.P'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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