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Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

13.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Begüm O. idaresindeki 41 PR 600 plakalı otomobil ile Esat Ö. yönetimindeki 59 ADR 012 plakalı hafif ticari araç Sultanköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Mesut K, Aytekin Ö. ve Eyüp Ç. ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

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